Coco (SAP): dopo nostro appello in arrivo in Sicilia, oltre 330 colleghi su tutta l’Isola

AgenPress. “A settembre dell’anno scorso il SAP ha lanciato un appello urgente per rafforzare il prima possibile l’apparato della pubblica sicurezza in Sicilia, che da anni soffre una gravissima carenza di personale. Finalmente, a partire da marzo, sull’isola arriveranno oltre 330 colleghi a difendere il territorio. Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’impegno profuso dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dal Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – con cui abbiamo avuto modo di confrontarci nei mesi scorsi – così come dal Dipartimento”.

Lo ha affermato il Segretario Generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco.

In particolare, ha proseguito Coco, “sono 336 le donne e gli uomini delle forze dell’ordine pronti a raggiungere le varie province. Si tratta di numeri importanti, basti pensare che a Palermo sono previsti 141 colleghi in più, mentre a Catania e Messina rispettivamente 73 e 45. Ovviamente l’aumento di personale riguarda anche Agrigento (7), Caltanissetta (9), Enna (11), Ragusa (7), Siracusa (23) e Trapani (20)”.

“Questo dimostra come gli incontri portati avanti dal nostro sindacato da settembre a oggi siano stati particolarmente costruttivi ed efficaci, anche perché ormai la situazione sull’isola era diventata veramente insostenibile. Dall’immigrazione clandestina alla criminalità diffusa autoctona e straniera, inevitabilmente la carenza di organico incide negativamente tanto sulle attività di sicurezza quanto sul benessere del personale”, ha concluso Coco.