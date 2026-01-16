type here...

Australia: disattivati a 5 milioni di adolescenti gli account sui social media

 Primo divieto al mondo per gli utenti di età inferiore ai 16 anni

AgenPress. Le aziende di social media hanno disattivato quasi cinque milioni di account appartenenti ad adolescenti australiani appena un mese dopo l’entrata in vigore del primo divieto al mondo per i minori di 16 anni, ha dichiarato venerdì l’autorità di regolamentazione di Internet del Paese, segno che la misura ha avuto un impatto rapido e radicale.

Il Commissario per la sicurezza elettronica ha affermato che finora le piattaforme hanno rimosso circa 4,7 milioni di account intestati a minori di 16 anni per conformarsi a una legge entrata in vigore il 10 dicembre.

“Oggi possiamo annunciare che tutto questo funziona”, ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese“Questo è motivo di orgoglio per l’Australia. Si trattava di una legislazione all’avanguardia a livello mondiale, ma ora viene applicata in tutto il mondo.”

L’attuazione del divieto è attentamente monitorata dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Francia, Malesia e Indonesia hanno dichiarato che introdurranno leggi simili, mentre alcune nazioni europee e alcuni stati degli Stati Uniti stanno valutando di seguire l’esempio dell’Australia.

