Morte Commisso, Mazzetti (FI): “Uomo che si è fatto dal nulla, stima. Ha portato modello di calcio sano”

AgenPress. “Un vero uomo, un vero imprenditore che da giovanissimo è partito dalla Calabria per trovare fortuna negli Stati Uniti e come è successo a tanti ci è riuscito, con l’ingegno e l’orgoglio di chi si è fatto dal nulla. Una storia umana e imprenditoriale che merita stima e rispetto.

Poi, il suo rientro in Italia per salvare la Fiorentina e con la sua umiltà, empatia, con la sua concretezza visionaria ha conquistato tutti i toscani, me compresa. Ho avuto l’onore di conoscerlo durante una visita nel suo gioiello lasciato a tutti i fiorentini e a tutti coloro che vogliono un calcio sano, il Viola Park di Bagno a Ripoli, realizzato con passione e lungimiranza insieme al concittadino pratese Nigro.

Ha cercato anche di realizzare uno stadio degno della Fiorentina, trovando però infiniti e incomprensibili ostacoli, una battaglia che si spera possa proseguire con un altro imprenditore illuminato come te. Addio, caro Rocco”.

Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.