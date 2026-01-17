Piano di pace. Una delegazione ucraina arriva negli Stati Uniti

AgenPress. Una delegazione ucraina è arrivata oggi negli Stati Uniti per colloqui su un’iniziativa diplomatica guidata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra che dura da quasi 4 anni, mentre gli attacchi russi hanno nuovamente preso di mira la rete elettrica ucraina, interrompendo l’erogazione di elettricità e riscaldamento a causa delle temperature gelide.

Kyrylo Budanov, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy , ha dichiarato di essere arrivato negli Stati Uniti per discutere “i dettagli dell’accordo di pace”.

Budanov ha affermato che lui, insieme ai negoziatori ucraini Rustem Umerov e Davyd Arakhamia, incontrerà l’inviato statunitense Steve Witkoff, il genero del presidente Donald Trump Jared Kushner e il segretario dell’esercito americano Dan Driscoll.

Zelensky ha dichiarato che la delegazione cercherà di finalizzare con i funzionari statunitensi i documenti per una proposta di accordo di pace che riguardi le garanzie di sicurezza del dopoguerra.

Se i funzionari americani approveranno le proposte, gli Stati Uniti e l’Ucraina potrebbero firmare i documenti la prossima settimana al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.