Accordo tra la Società Dante Alighieri e il Ministero dell’istruzione e del merito su lingua, cultura, inclusione e formazione

AgenPress. Giovedì 15 gennaio 2026, a Roma, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, il Ministro Giuseppe Valditara e il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi hanno siglato un Protocollo d’intesa che impegna le due istituzioni per la promozione e la diffusione congiunta della lingua, della letteratura e della cultura italiana nel sistema educativo nazionale e internazionale.

“Il Protocollo d’intesa con la Società Dante Alighieri – ha dichiarato il Ministro Valditara a margine dell’incontro – è stato da me fortemente voluto per rafforzare l’impegno alla divulgazione e alla diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole, in Italia e all’estero. La lingua italiana è un elemento fondamentale della nostra identità.”

“Con il Protocollo d’intesa che abbiamo firmato il 15 gennaio – ha commentato il presidente Riccardi – la Dante e il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuovono una nuova diplomazia della scuola e della cultura; non solo attraverso valori già condivisi, per esempio con la formazione degli insegnanti, ma anche su basi nuove per diffondere l’italofonia e i suoi valori in Italia e nel mondo”

L’accordo nasce con l’idea di consolidare il legame tra scuola e patrimonio culturale nazionale, rafforzare l’inclusione e la cittadinanza linguistica e creare opportunità di crescita professionale per i docenti, per una scuola più aperta al confronto internazionale e meglio attrezzata per rispondere alle sfide educative contemporanee.

Tra gli obiettivi del documento ci sono il rafforzamento delle competenze linguistiche degli studenti, attività per la formazione degli insegnanti e per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Tra le azioni culturali spicca il Dantedì che si celebra il 25 marzo di ogni anno, quando le scuole di ogni ordine e grado aderiscono con progetti e iniziative alla giornata dedicata al Sommo Poeta, padre della lingua italiana e figura altamente rappresentativa della cultura e dell’identità del nostro Paese. Oltre all’organizzazione congiunta di concorsi sulla lingua italiana, di azioni didattiche e formative letterarie e culturali italiane e di promozione interculturale, l’accordo prevede anche gemellaggi scolastici Italia-estero, attività formative e informative per docenti e istituti.