La Spagna chiederà all’UE di procedere con la creazione di un esercito europeo

AgenPress. La Spagna ha chiesto all’UE di procedere con la creazione di un esercito europeo comune come mezzo di deterrenza, ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albarez.

L’Unione europea dovrebbe concentrarsi inizialmente sulla messa in comune delle sue risorse materiali per integrare adeguatamente la sua industria della difesa e poi mobilitare una coalizione di persone volenterose, ha affermato Albarez.

La preoccupazione se i cittadini europei sarebbero disposti a unire le forze militarmente è un “dibattito legittimo”, ma le possibilità di formare una massa critica sono maggiori a livello di coalizione europea che a livello nazionale aggiungendo: “Uno sforzo congiunto sarebbe più efficace di 27 eserciti nazionali separati“.

Il ministro degli Esteri spagnolo ha rilasciato queste dichiarazioni poche ore prima di una riunione d’emergenza dei leader dell’UE che si terrà più tardi oggi a Bruxelles, volta a coordinare una risposta congiunta alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di acquistare o annettere la Groenlandia.

Un portavoce del Consiglio europeo ha confermato ieri sera che il vertice si sarebbe svolto come previsto, nonostante Trump avesse annunciato sui social media che lui e il Segretario generale della NATO Mark Rutte avevano “definito il quadro di un accordo”.

Il ministro degli Esteri spagnolo ha spiegato che l’obiettivo dell’esercito europeo non sarà quello di sostituire la NATO, sottolineando l’importanza dell’Alleanza Atlantica. Ma ha sottolineato che “dobbiamo dimostrare che l’Europa non è un luogo che si lascia condizionare militarmente o economicamente“.

Il punto di vista di Alvarez rimane lo stesso nonostante Trump abbia fatto marcia indietro sulle sue minacce riguardanti la Groenlandia dopo aver parlato con Rutte, ha affermato un alto funzionario del Ministero degli Esteri spagnolo, aggiungendo che Madrid “è felice che sia stata aperta una strada per il dialogo nel quadro della NATO, se questa strada verrà confermata”.

L’idea di creare un esercito comune europeo fu menzionata per la prima volta nel 1951 con l’obiettivo di contrastare l’Unione Sovietica e garantire che il riarmo della Germania non minacciasse i suoi vicini, ma fu respinta dal parlamento francese nel 1954.

“L’idea di una difesa europea è parte integrante delle origini dell’UE. Spetta alla mia generazione portare a termine questo progetto”, ha affermato Albarez.