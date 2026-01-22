type here...

Maltempo. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Il calcio aiuti la Sicilia”

AgenPress. Da politico e siciliano del messinese, la zona maggiormente colpita assieme a Catania dall’uragano Harry propongo come forma di primo soccorso alle popolazioni colpite, che parte degli incassi delle gare di calcio dei campionati professionistici siano devoluti alle popolazioni danneggiate come anche una colletta alimentare davanti alla grande distribuzione.

Sono certo della solidarietà attiva del volontariato, terzo settore e Caritas. Sono piccoli gesti ma assolutamente indispensabili.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

