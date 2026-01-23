Un piccolo gruppo di leader mondiali firmano lo statuto del “Board of Peace” di Trump

AgenPress. Trump si è unito a un piccolo gruppo di leader mondiali per firmare lo statuto del suo “Board of Peace”, un nuovo organismo che ha presentato come parte della soluzione a una serie di conflitti globali.

I principali alleati occidentali hanno scelto di saltare la cerimonia a margine del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, e alcuni hanno espresso preoccupazione per il fatto che l’organismo, che Trump intende presiedere personalmente, possa sostituire le Nazioni Unite .

Trump, che ha deriso l’ONU per le sue “parole vuote” che “non risolvono la guerra”, ha dichiarato giovedì che i due organismi lavoreranno fianco a fianco, dopo aver suggerito all’inizio della settimana che il consiglio “potrebbe” sostituirlo.

In assenza di molti alleati, Trump era affiancato all’evento da leader e rappresentanti di Argentina, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Bahrein, Kazakistan, Kosovo, Qatar, Armenia, Azerbaigian, Marocco, Paraguay e Pakistan.

Russia e Cina hanno dichiarato di aver ricevuto inviti a far parte dell’organismo, ma non hanno ancora confermato se aderiranno. Israele ha sostenuto l’organismo; il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, soggetto a un mandato di arresto della Corte penale internazionale , non ha partecipato al vertice di Davos.

Un paese che apparentemente non aderirà è il Canada, dopo una guerra di parole tra il primo ministro Mark Carney e Trump.

Inizialmente Trump aveva proposto il Board of Peace come un’entità che avrebbe supervisionato la fase successiva del suo piano di pace per la Striscia di Gaza, ma da allora si è trasformato in qualcosa con un mandato molto più ampio.

A novembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un Consiglio per la pace come parte di un piano più ampio che prevedeva l’istituzione di una forza di sicurezza a Gaza.

L’attuale statuto del consiglio non fa alcun riferimento diretto a Gaza e propone un mandato ampio per una nuova organizzazione internazionale che “cerca di promuovere la stabilità, ripristinare una governance affidabile e legale e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate dal conflitto”.