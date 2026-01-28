type here...

La fiducia dei consumatori statunitensi crolla al minimo da oltre 11 anni e mezzo

AgenPress. La fiducia dei consumatori statunitensi è crollata a gennaio al livello più basso degli ultimi 11 anni e mezzo, a causa della crescente preoccupazione per la debolezza del mercato del lavoro e per i prezzi elevati, che potrebbero indurre le famiglie a diventare più caute in materia di spesa.
Sebbene la relazione tra fiducia e spesa dei consumatori sia stata debole, alcuni economisti hanno espresso preoccupazione per il fatto che la crisi fosse accompagnata da una scarsa percezione del mercato del lavoro. Le opinioni dei consumatori sulla disponibilità di posti di lavoro sono state le più deboli degli ultimi cinque anni.
La banca centrale statunitense dovrebbe lasciare invariati i tassi di interesse. Le aspettative dei consumatori sono state le più basse degli ultimi nove mesi, il che, secondo alcuni economisti, segnala un rallentamento della spesa.
L’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board è crollato di 9,7 punti a 84,5 questo mese, il livello più basso da maggio 2014.
Il calo della fiducia è stato più netto tra i consumatori di 35 anni e oltre, nonché tra le famiglie con redditi annui inferiori a 15.000 dollari e quelle con redditi pari o superiori a 50.000 dollari. La fiducia è diminuita anche tra le famiglie con redditi più elevati. 
