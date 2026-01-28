L’Università di Padova nel 10% delle migliori Università in Europa

AgenPress. Pubblicati oggi 28 gennaio 2026 i risultati della terza edizione del QS World University Rankings: Europe, elaborato dall’agenzia QS (Quacquarelli Symonds). Il ranking prende in considerazione esclusivamente le università dei Paesi europei, caratterizzate da una maggiore confrontabilità in termini di contesto geografico, normativo e culturale.

In questa edizione QS ha valutato 958 istituzioni universitarie in 42 Paesi europei. In questo scenario, l’Università degli Studi di Padova si colloca al 92° posto a livello europeo, migliorando la propria posizione in termini percentili di circa 3 punti percentuali rispetto all’edizione precedente. L’Ateneo rientra così nel 10% delle migliori università europee e consolida la quarta posizione a livello nazionale.

L’Università di Padova registra risultati di eccellenza in due indicatori, entrambi all’interno della top 50 europea, che contribuiscono in modo significativo a rafforzare la reputazione internazionale dell’Ateneo e la qualità della sua rete di ricerca:

Academic Reputation (44° posto in Europa), che misura la percezione della qualità di un’università da parte della comunità accademica globale attraverso un ampio sondaggio internazionale;

(44° posto in Europa), che misura la percezione della qualità di un’università da parte della comunità accademica globale attraverso un ampio sondaggio internazionale; International Research Network (48° posto in Europa), che valuta l’intensità e la qualità delle collaborazioni scientifiche internazionali attraverso la co-autorialità delle pubblicazioni.

Altri due indicatori vedono Padova nella top 100 europea:

Outbound Exchange Students (57° posto), che misura la capacità dell’Ateneo di promuovere e sostenere la mobilità internazionale in uscita dei propri studenti;

(57° posto), che misura la capacità dell’Ateneo di promuovere e sostenere la mobilità internazionale in uscita dei propri studenti; Sustainability (62° posto), indicatore che valuta l’impatto sociale e ambientale delle università in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Per questo indicatore, Padova risulta la prima università in Italia.

«I risultati del QS World University Rankings: Europe confermano la solidità del posizionamento internazionale dell’Università di Padova e, in particolare, la qualità delle nostre relazioni accademiche e scientifiche a livello europeo e globale – commenta la rettrice Daniela Mapelli -. Le performance negli indicatori legati alla reputazione accademica, alla rete internazionale della ricerca e alla mobilità degli studenti riflettono una strategia di lungo periodo orientata all’internazionalizzazione, all’attrattività dei percorsi formativi congiunti e allo sviluppo di collaborazioni strutturate con partner di alto profilo.»

In questi giorni è stato pubblicato anche il THE World University Rankings by subject 2026 in cui L’Università di Padova conferma una buona performance a livello mondiale sugli 11 subject considerati, ed entra nella top 100 al mondo con “Psychology” , migliorando inoltre, rispetto alla scorsa edizione, in due altri subject: “Business and Economics” e “Physical Sciences”.

La metodologia del QS World University Rankings: Europe si differenzia in parte da quella del più generale QS World University Rankings (WUR). In particolare, vengono introdotti nuovi indicatori legati alla mobilità internazionale degli studenti, sia in ingresso (Inbound Exchange Students) sia in uscita (Outbound Exchange Students). Inoltre, alcuni indicatori già presenti nel WUR assumono pesi differenti: ad esempio, il rapporto studenti/docenti passa dal 10% al 5%, mentre la capacità di collaborazione internazionale nella ricerca (International Research Network) aumenta dal 5% al 10%.