type here...

Trump afferma che Putin ha accettato di non colpire Kiev e altre città ucraine “per una settimana”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Putin, ha accettato la sua richiesta di non colpire Kiev e altre città e paesi ucraini per una settimana.

“Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e sulle altre città per una settimana”, ha detto Trump durante una conferenza stampa, sottolineando che l’Ucraina sta attualmente affrontando temperature estremamente rigide. “E lui ha accettato. E devo dire che è stato molto bello”.

Il presidente degli Stati Uniti non ha chiarito quando o come ha inoltrato questa richiesta a Putin, né da quale data sarebbe iniziato il presunto cessate il fuoco.

Le forze russe hanno lanciato un attacco contro Kiev nella notte tra il 28 e il 29 gennaio , che ha rappresentato solo l’ultimo attacco contro la capitale nell’ambito della campagna di Mosca volta a mettere fuori uso la rete energetica ucraina a causa delle temperature gelide.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits