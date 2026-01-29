Trump afferma che Putin ha accettato di non colpire Kiev e altre città ucraine “per una settimana”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Putin, ha accettato la sua richiesta di non colpire Kiev e altre città e paesi ucraini per una settimana.

“Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non aprire il fuoco su Kiev e sulle altre città per una settimana”, ha detto Trump durante una conferenza stampa, sottolineando che l’Ucraina sta attualmente affrontando temperature estremamente rigide. “E lui ha accettato. E devo dire che è stato molto bello”.

Il presidente degli Stati Uniti non ha chiarito quando o come ha inoltrato questa richiesta a Putin, né da quale data sarebbe iniziato il presunto cessate il fuoco.

Le forze russe hanno lanciato un attacco contro Kiev nella notte tra il 28 e il 29 gennaio , che ha rappresentato solo l’ultimo attacco contro la capitale nell’ambito della campagna di Mosca volta a mettere fuori uso la rete energetica ucraina a causa delle temperature gelide.