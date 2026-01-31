Meliadò (presidente della Corte d’Appello di Roma): “Mai come oggi le toghe appaiono vulnerabili”

Le preoccupazioni del presidente Meliadò nell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario

AgenPress. “Il ruolo delle corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante, e tuttavia mai come oggi le corti appaiono fragili e vulnerabili”. È con queste parole che Giuseppe Meliadò, presidente della Corte d’Appello di Roma, ha aperto il suo discorso in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per il distretto di Roma.

Nel suo intervento Meliadò ha sottolineato come, nel contesto attuale, la magistratura sia esposta a crescenti attacchi di immagine e rituali critiche da parte del “senso comune”, che talvolta la descrive non come un presidio dell’ordine costituzionale, ma come una minaccia per l’esercizio dei poteri pubblici. Secondo il presidente, questa dinamica contribuisce a dare l’impressione di una magistratura fragile, invece che riconoscerne il ruolo costituzionale e sociale.

Meliadò ha osservato che il Paese si sta polarizzando sui temi della giustizia, con un dibattito pubblico caratterizzato da tensioni e divisioni politiche. Tuttavia — ha chiarito — i problemi “veri” del sistema giustizia risiedono in altre coordinate, non nella figura del magistrato in sé: la Costituzione italiana garantisce da sempre indipendenza e autonomia alla magistratura, valori che devono essere preservati.

Il presidente della Corte d’Appello ha richiamato l’attenzione anche sulla necessità di assicurare un servizio giustizia efficiente, chiave fondamentale non solo per l’efficacia delle decisioni giuridiche, ma anche per la credibilità delle istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura.

L’inaugurazione si svolge in un clima segnato da dibattiti intensi sulla riforma della giustizia, con sit-in e tensioni nelle principali corti italiane. La cerimonia vede momenti paralleli in altre corti d’appello e un confronto, talvolta acceso, su temi come l’indipendenza della magistratura e il ruolo delle riforme legislative in corso.