Schillaci: “Con Maria Rita Parsi perdiamo una voce autorevole nella tutela dei bambini”

AgenPress. “Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di grande spessore umano e professionale.
Ha dedicato tutta la sua vita alla difesa della salute e dei diritti di bambini e adolescenti, offrendo un contributo importante anche al lavoro delle istituzioni. Alla famiglia e a tutti coloro che le sono stati vicini esprimo il mio sincero cordoglio”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
