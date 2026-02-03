Forti nevicate in Giappone causano la morte di 30 persone

AgenPress. Nelle ultime due settimane in Giappone le nevicate estremamente intense hanno ucciso 30 persone, tra cui una donna di 91 anni trovata sepolta nella neve davanti a casa sua. La polizia ritiene che la neve abbia causato il crollo del tetto della sua casa e l’abbia sepolta. È morta per asfissia. Accanto al suo corpo è stata trovata una pala.

Il governo giapponese ha inviato personale militare per aiutare i residenti della prefettura di Aomori, la più colpita: in aree isolate si sono accumulati fino a 4 metri di neve.

Il primo ministro Sanae Takaichi ha convocato ieri una riunione d’emergenza del suo gabinetto e ha chiesto ai suoi ministri di fare tutto il possibile per proteggere la vita dei cittadini.

Nelle ultime settimane, forti masse d’aria fredda hanno causato abbondanti nevicate lungo le coste del Mar del Giappone, con alcune zone che hanno registrato volumi più che doppi rispetto alla norma per la stagione.