type here...

Cancro, Schillaci: “Impegno costante per rafforzare prevenzione e cura”

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “La lotta al cancro è una priorità assoluta su cui il nostro impegno è forte e costante per sostenere la ricerca, l’equo accesso alle cure, l’assistenza e la prevenzione, che è una leva fondamentale. Per questo sosteniamo la promozione dei corretti stili di vita e la partecipazione ai programmi di screening oncologici gratuiti del Servizio sanitario nazionale.
Abbiamo ampliato le fasce d’età per accedere allo screening per il cancro della mammella e del colon-retto e lavoriamo per inserire tra i programmi del servizio sanitario anche quello per il tumore del polmone. Così come abbiamo dato un segnale forte alle persone guarite dal cancro, con la legge sull’oblio oncologico che abbiamo fortemente sostenuto e che è stata approvata all’unanimità dal Parlamento. Nella Giornata mondiale contro il cancro rinnoviamo questo impegno con ancora maggiore forza e determinazione”.
Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra oggi, 4 febbraio.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits