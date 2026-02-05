type here...

Agenas, Schillaci: “Buon lavoro alla nuova governance”

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Oggi in Conferenza Stato – Regioni è stata definita la nuova governance dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con l’indicazione di Massimiliano Fedriga come presidente e di Angelo Tanese nuovo direttore generale.
A loro e ai componenti del cda nominati in Conferenza unificata rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e ringrazio il commissario Americo Cicchetti per l’attività svolta”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits