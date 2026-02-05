Croce Rossa. Valastro: “Necessario costruire un mondo libero da armi nuclerari”

AgenPress. Oggi, 5 febbraio 2026, è scaduto il Trattato New START (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) – ossia l’ultimo trattato bilaterale in vigore tra Stati Uniti e Russia per limitare gli arsenali nucleari delle due Potenze, che insieme detengono circa il 90% delle armi nucleari attualmente esistenti nel mondo.

Il New START, inizialmente firmato nel 2010 e prorogato nel 2021 per altri cinque anni, era a sua volta un’estensione dello START, il primo patto di questo genere tra Washington e Mosca risalente al luglio 1991, poco prima del crollo dell’Unione Sovietica.

È lo strumento che ha limitato a 1.550 le cosiddette testate nucleari “strategiche” dispiegate da Stati Uniti e Russia, a 700 i vettori operativi (missili balistici intercontinentali, missili lanciati da sottomarini e bombardieri pesanti) e a 800 i vettori complessivi tra schierati e non schierati. Ha inoltre istituito meccanismi articolati di trasparenza e verifica, tra cui scambio di dati e ispezioni in loco, volti a ridurre il rischio di incomprensioni.

“Il suo mancato rinnovo desta importanti preoccupazioni a livello internazionale, segnando una significativa rottura in oltre cinquanta anni di controllo bilaterale degli armamenti nucleari nonché il forte rischio di un’intensificazione della corsa al riarmo”, ha ribadito Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana. “Questo scenario è reso ancor più preoccupante dai conflitti dei nostri giorni, dalla loro continua evoluzione, dalla cruda violenza che si consuma in alcuni campi di battaglia. Per questa ragione è necessario ribadire senza mezzi termini che l’unica strada percorribile, per un futuro sicuro e sostenibile, è quella che porta ad un mondo libero da armi nucleari”.

La CRI, con la campagna di advocacy Nuclear Experience, continua ad impegnarsi in prima linea per invertire questa tendenza e garantire un mondo più sicuro.