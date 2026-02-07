Corea del Sud: la piattaforma Bithumb di criptovalute ha regalato 44 miliardi di dollari in bitcoin a causa di un errore

AgenPress. L’exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb ha annunciato di aver distribuito erroneamente ai clienti bitcoin un valore di oltre 40 miliardi di dollari.

La piattaforma Bithumb si è scusata per l’errore, affermando di aver recuperato il 99,7 percento dei 620.000 bitcoin, per un valore di circa 44 miliardi di dollari, ed è riuscita a bloccare le transazioni e i prelievi per i 695 clienti interessati entro 35 minuti dall’errata allocazione delle criptovalute.

Bithumb aveva pianificato di premiare ogni cliente con un bonus di 2.000 won (valuta sudcoreana) nell’ambito di una campagna promozionale. Invece, ogni “fortunato” ha ricevuto 2.000 bitcoin.

“Vorremmo chiarire che l’incidente non è correlato all’intervento di hacker o a violazioni della sicurezza e non ci sono problemi con la sicurezza del sistema o con la gestione delle risorse dei clienti”, ha annunciato Bithumb.

Bithumb è la seconda piattaforma di scambio di criptovalute più grande della Corea del Sud, dopo Upbit.