La maggior parte dei tedeschi è favorevole a fornire maggiori aiuti all’Ucraina

Breaking newsMondo
redazione
Da redazione
AgenPress. Secondo i risultati di un sondaggio, la maggior parte dei tedeschi è favorevole a fornire maggiori aiuti all’Ucraina per sostenere i suoi sforzi nel respingere l’invasione russa. Circa il 52% degli intervistati ha affermato che l’Occidente dovrebbe fornire maggiore sostegno all’Ucraina se la Russia non accetterà un cessate il fuoco e negoziati per raggiungere la pace.

In particolare, nel sondaggio INSA per il quotidiano Bild, il 28% degli intervistati è favorevole a fornire all’Ucraina aiuti sia militari che economici. Il 12% sostiene che gli aiuti dovrebbero essere militari o economici.

Il 35% degli intervistati ritiene che la Germania dovrebbe smettere di sostenere l’Ucraina, mentre il 13% non ha espresso un’opinione.

I tedeschi temono ancora un’escalation della guerra, secondo il sondaggio. Il 54% degli intervistati ha espresso preoccupazione per un attacco russo a uno Stato membro della NATO, come la Polonia o la Lituania. 

