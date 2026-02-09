Hong Kong: l’ex magnate della stampa Jimmy Lai condannato a 20 anni di carcere

AgenPress. Un tribunale di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai a 20 anni di carcere per collusione con forze straniere e incitamento alla ribellione attraverso la stampa, nonostante le pressioni esercitate da Gran Bretagna, Stati Uniti e gruppi per i diritti umani che chiedevano alle autorità di rilasciarlo.

L’imprenditore e fondatore del quotidiano Apple Daily, ormai chiuso è stato dichiarato colpevole di tre capi d’accusa al termine di un processo che, secondo gli attivisti per i diritti umani, ha segnato la fine della libertà di stampa.

La sua condanna è stata emessa in base a una nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino in seguito alle proteste pro-democrazia, alcune delle quali sono state segnate da violenti incidenti, che hanno scosso Hong Kong nel 2019.

Questa legge attribuisce particolare importanza ai casi di collusione con forze straniere, un reato che prevede pene che vanno dai dieci anni all’ergastolo.

Nel verdetto di 856 pagine, i giudici hanno osservato che l’ex magnate 78enne aveva “nutrito inimicizia e odio” nei confronti della Cina per “gran parte della sua vita” e aveva cercato di “rovesciare il Partito Comunista” cinese.

Il primo ministro britannico Keir Starmer, il cui ministro degli Esteri Yvette Cooper ha denunciato la “persecuzione politica” nei confronti del signor Lai, ha affermato di aver sollevato il caso durante i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato di sperare che Xi garantisse il rilascio di Jimmy Lai.

Amnesty International, con sede a Londra, ha dichiarato che la condanna dell’ex magnate della stampa era un “cattivo presagio per la libertà di stampa a Hong Kong”. Il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), con sede a New York, ha definito il processo “una farsa”.

Pechino respinge le critiche. Le autorità di Hong Kong hanno sostenuto che il caso del signor Lai “non ha nulla a che fare con la libertà di espressione o di stampa”.