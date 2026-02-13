type here...

Lazio. Corrotti (FdI): “Crolla insegna ex cinema Paris, la rigenerazione era possibile”

CronacaRegioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il crollo dell’insegna dell’ex cinema Paris in via Magnagrecia, che ha ferito due passanti, è un fatto grave che non può essere archiviato come una fatalità. È la conseguenza diretta di anni di immobilismo e di scelte politiche sbagliate.

L’ex cinema Paris è chiuso dal 2001 ed è diventato uno dei tanti immobili fantasma nella Capitale. Luoghi lasciati al degrado, senza manutenzione e senza una prospettiva di recupero.

Oggi quel degrado ha prodotto un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini, eppure una strada c’era: lo scorso anno, con l’ex pl 171, avevamo indicato chiaramente tra gli obiettivi quello di ridare nuova vita alle sale cinematografiche dismesse e in disuso, favorendone la riqualificazione e il riutilizzo attraverso strumenti urbanistici adeguati. Una norma che avrebbe consentito di superare lo stallo, attrarre investimenti, garantire sicurezza e restituire questi spazi alla collettività.

La sinistra ha scelto di non sostenere quel percorso, preferendo bloccare ogni possibilità di rigenerazione e oggi ne vediamo ancora di più le conseguenze: edifici abbandonati, quartieri penalizzati e cittadini esposti a pericoli evitabili. Non possiamo continuare a difendere il degrado in nome di una visione ideologica che impedisce ogni trasformazione”.

Lo dichiara Laura Corrotti, consigliere regionale del Lazio

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits