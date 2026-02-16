Savino (MEF), proroga medici in quiescenza scelta di responsabilità per difendere la sanità pubblica

AgenPress. «La proroga degli incarichi ai medici e al personale sanitario in quiescenza fino al 31 dicembre 2026 è il risultato di un lavoro che ho seguito con determinazione, nella consapevolezza che il nostro Servizio sanitario nazionale non può permettersi interruzioni».

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

«In un momento in cui le strutture sanitarie devono fronteggiare carenze di organico e una pressione crescente sulla domanda di prestazioni, era indispensabile garantire alle aziende sanitarie uno strumento certo e immediatamente utilizzabile. Questa norma nasce da una precisa volontà politica: mettere al primo posto la tutela dei cittadini e la continuità dei servizi».

«Non è una misura tampone – aggiunge Savino – ma un atto di responsabilità istituzionale. Valorizzare l’esperienza e la professionalità di chi ha già servito lo Stato significa rafforzare il sistema, sostenere i territori più esposti e contribuire in modo concreto alla riduzione delle liste d’attesa».

«Il Governo dimostra ancora una volta – conclude – di intervenire con pragmatismo e visione, scegliendo soluzioni efficaci per garantire stabilità e qualità alla sanità pubblica italiana».