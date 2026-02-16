type here...

Savino (MEF), proroga medici in quiescenza scelta di responsabilità per difendere la sanità pubblica

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. «La proroga degli incarichi ai medici e al personale sanitario in quiescenza fino al 31 dicembre 2026 è il risultato di un lavoro che ho seguito con determinazione, nella consapevolezza che il nostro Servizio sanitario nazionale non può permettersi interruzioni».
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.
«In un momento in cui le strutture sanitarie devono fronteggiare carenze di organico e una pressione crescente sulla domanda di prestazioni, era indispensabile garantire alle aziende sanitarie uno strumento certo e immediatamente utilizzabile. Questa norma nasce da una precisa volontà politica: mettere al primo posto la tutela dei cittadini e la continuità dei servizi».
«Non è una misura tampone – aggiunge Savino – ma un atto di responsabilità istituzionale. Valorizzare l’esperienza e la professionalità di chi ha già servito lo Stato significa rafforzare il sistema, sostenere i territori più esposti e contribuire in modo concreto alla riduzione delle liste d’attesa».
«Il Governo dimostra ancora una volta – conclude – di intervenire con pragmatismo e visione, scegliendo soluzioni efficaci per garantire stabilità e qualità alla sanità pubblica italiana».
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits