Il Senatore Antonio Trevisi e l’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald promuovono il dialogo tra Italia e comunità italo-americana

AgenPress. La prestigiosa Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica, ha ospitato oggi la conferenza stampa “Il Valore delle Eccellenze Italiane nel Mondo”, promossa su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, con la partecipazione dell’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald, del Board of Directors della National Italian American Foundation (NIAF), della Presidente di Italian Producers, Giusi Malcangi, e con il coordinamento del Prof. Michele Panzarino.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, ricerca e comunità italo-americana, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane nei settori dei trasporti, dell’impresa, dell’agroalimentare, della moda, dello sport, della medicina e del benessere, rafforzando il ruolo del Made in Italy quale patrimonio strategico per la crescita economica e l’immagine internazionale del Paese.

Nel suo intervento istituzionale, il Senatore Antonio Trevisi ha sottolineato l’importanza di sostenere le imprese, la ricerca e il talento italiano, riconoscendo il valore di quanti, con il proprio lavoro, contribuiscono a rafforzare la competitività dell’Italia nel mondo. L’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald ha invece evidenziato il ruolo fondamentale della collaborazione con la National Italian American Foundation (NIAF) nel consolidare il legame tra Italia e Stati Uniti e nel promuovere nuove opportunità di cooperazione economica, culturale e scientifica.

Nel corso della manifestazione sono stati conferiti riconoscimenti ad aziende, professionisti e protagonisti del Made in Italy che si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Tra i premiati figurano Marco Mazzieri, Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); Ned Colletti, General Manager della Nazionale Italiana di Baseball per il World Baseball Classic 2026; Prof. Arch. Raimondo Grassi, Vicepresidente di ASE Aerospace S.p.A.; Ottavio Sartori e Franco Rinaldi, CEO di Arredissima – Berloni; Arturo Amore, CEO di Masami; Vincenzo Labianca, CEO di Meditrans; Laura De Carolis, imprenditrice del settore moda; Stefania Anna Mariani, Presidente di AKA Duty Free Travel Retail; e gli autori del volume “ADHD e Plusdotazione – La Rivoluzione Integrata”, pubblicato da Magi Edizioni: Maria Laura Sadolfo, Mauro Ciro Antonio Rongioletti, Gennaro Bruno e Fabrizio Papa, rappresentati alla cerimonia dalla Dott.ssa Maria Laura Sadolfo, che ha ritirato il riconoscimento a nome del gruppo di ricerca.

La conferenza ha confermato il valore della sinergia tra istituzioni, imprese e ricerca quale motore di sviluppo e innovazione, rafforzando il dialogo tra Italia e Stati Uniti attraverso il coinvolgimento della NIAF e delle organizzazioni impegnate nella promozione internazionale del Made in Italy.

L’iniziativa si è conclusa con un messaggio condiviso: investire nelle eccellenze italiane significa investire nel futuro del Paese. Dall’industria aerospaziale alla medicina, dall’agroalimentare alla moda, fino allo sport e all’impresa, l’Italia continua a distinguersi nel mondo grazie a competenze, ricerca, innovazione e capacità di costruire relazioni internazionali sempre più solide.