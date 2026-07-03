Funerali di Ali Khamenei. L’Europa non è stata invitata

AgenPress. La presenza del figlio, Mojtaba Khamenei, che gli è succeduto all’inizio di marzo, non è stata ancora confermata. Ferito dai colpi che hanno ucciso il padre, il nuovo leader supremo dell’Iran si è limitato a rilasciare dichiarazioni e non ha ancora fatto apparizioni pubbliche.

Nessun funzionario europeo è stato invitato.

“Coloro che partecipano al funerale sono dalla parte giusta della storia”, ha sottolineato questa settimana il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, denunciando il sostegno dell’Occidente a Israele e agli Stati Uniti nelle due guerre che hanno scatenato contro il suo Paese nel giugno 2025 e quest’anno.

Oggi Teheran appare come una fortezza, con una massiccia presenza di forze di sicurezza e un enorme perimetro inaccessibile in auto. L’aeroporto della capitale iraniana sarà parzialmente chiuso oggi e sospenderà completamente le operazioni lunedì, giorno di festa nazionale. I centri commerciali sono chiusi e le attività commerciali hanno sospeso le proprie attività.

La salma di Khamenei, leader religioso degli sciiti, si recherà mercoledì nelle città sante di Najaf e Karbala, in Iraq, dove la maggioranza degli abitanti è sciita. Khamenei verrà sepolto il 9 luglio nella sua città santa e luogo di nascita, Mashhad.