Dai 15 ai 20 milioni di persone parteciperanno alle cerimonie in memoria di Ali Khamenei

AgenPress. La salma del defunto leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, è giunta oggi al complesso religioso di Teheran, dove rimarrà esposta per tre giorni prima dei funerali, che si terranno il 9 luglio nella sua città natale di Mashhad, quattro mesi dopo la sua uccisione in un attacco statunitense-israeliano.

Le autorità iraniane prevedono che dai 15 ai 20 milioni di persone parteciperanno alle cerimonie in memoria di Khamenei, che inizieranno sabato a Teheran e che intendono rappresentare una dimostrazione di forza dopo la guerra scoppiata in seguito agli attacchi israelo-americani sul suolo iraniano, durante i quali persero la vita molti alti funzionari iraniani, sia politici che militari.

La bara di Ali Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è già stata collocata nella Grande Moschea, un vasto complesso religioso a Teheran. Le pareti della moschea sono ricoperte da grandi ritratti dell’Ayatollah Khamenei, con bandiere nere in segno di lutto e bandiere rosse, simbolo di martirio e vendetta.

La moschea Mosalla, progettata per ospitare le preghiere del venerdì, le cerimonie ufficiali e gli incontri religiosi, rimarrà aperta giorno e notte fino a lunedì.

Il corteo funebre con la bara di Ali Khamenei attraverserà le strade di Teheran lunedì per arrivare nella città santa di Qom martedì.

Tra le personalità che dovrebbero partecipare alle cerimonie figurano leader e funzionari di circa trenta paesi, per lo più confinanti, tra cui l’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. La Cina sarà rappresentata da un alto funzionario parlamentare, He Wei.

Ali Khamenei, la Guida Suprema iraniana rimasta in carica più a lungo dalla fondazione della Repubblica Islamica nel 1979, è stato ucciso all’età di 86 anni nei bombardamenti lanciati da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio.

Il suo funerale, inizialmente previsto per marzo ma rinviato a causa della guerra, si preannuncia come uno dei più imponenti nella storia dell’Iran.

Secondo i dati ufficiali, nel 1989 circa 10 milioni di persone parteciparono ai funerali del suo predecessore, il fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Accanto alla bara di Ali Khamenei saranno esposte le bare dei suoi parenti uccisi nello stesso attentato, tra cui una delle sue figlie, un genero, una nuora e una nipote.

“Il tuo nome resterà eterno in questa terra dorata”, recita uno striscione, mentre per le strade di Teheran decine di manifesti e slogan rendono omaggio al “martire”.