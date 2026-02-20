Obesità: nuove terapie e percorsi multidisciplinari per affrontare una malattia cronica in crescita

Al centro del convegno “Obesity Upgrade” di Villa Dante l’importanza di un approccio personalizzato e multidisciplinare

AgenPress. L’obesità rappresenta una delle principali sfide sanitarie dei Paesi occidentali e anche in Italia i numeri confermano la dimensione del fenomeno: circa un adulto su due è in eccesso di peso e oltre 6 milioni di persone convivono con una condizione di obesità. Una patologia complessa, cronica e recidivante, spesso associata a diabete, malattie cardiovascolari, disturbi respiratori e problematiche articolari, che richiede strategie di cura integrate e continuative.

Proprio per approfondire le nuove prospettive terapeutiche e organizzative si è svolto a Villa Dante, struttura di Guidonia del Gruppo INI, l’evento scientifico “Obesity Upgrade – come affrontare l’obesità e le sue complicanze in maniera olistica”, che ha riunito professionisti sanitari per discutere l’evoluzione della presa in carico dei pazienti.

Durante l’incontro è emersa con forza la necessità di superare l’approccio tradizionale basato esclusivamente sulla dieta, promuovendo invece percorsi multidisciplinari che coinvolgano endocrinologi, cardiologi, nutrizionisti, psicologi, psichiatri e specialisti dell’attività fisica. L’obiettivo non è soltanto la perdita di peso, ma il miglioramento globale della salute e la prevenzione delle complicanze.

“Questa occasione – afferma Jessica Veronica Faroni – Manager Sanitario del Gruppo INI – è fondamentale per parlare di multidisciplinarietà nel trattamento dell’obesità. Il Centro Obesità di Villa Dante affronta la patologia in modo corretto, cioè multidisciplinare: endocrinologo, dietologo psichiatra, psicologo al cardiologo lavorano in team, singolarmente su ogni paziente. È nostro compito trovare soluzioni per ottenere risultati che portino salute. Troppo spesso sentiamo parlare solo di diete e perdita di peso. Affrontare l’obesità è affrontare una patologia molto seria. Il nostro ruolo è quello di formare e informare medici e utenti sui rischi e sul modo corretto di affrontare questa malattia”.

Negli ultimi anni la disponibilità di farmaci innovativi che agiscono sui meccanismi della fame e del metabolismo ha ampliato le possibilità terapeutiche, consentendo risultati significativi in molti pazienti. Tuttavia, gli esperti sottolineano che queste terapie devono essere integrate in programmi completi e personalizzati per garantire benefici duraturi nel tempo.

«L’obesità non può essere affrontata con soluzioni rapide o improvvisate. È una malattia che richiede un percorso strutturato, multidisciplinare e personalizzato», dichiara il Dott. Glauco Messina, Responsabile del Centro per la Cura dell’Obesità di Villa Dante. «Il nostro obiettivo non è solo far perdere peso ai pazienti, ma aiutarli a migliorare la salute, prevenire le complicanze e mantenere i risultati nel tempo, accompagnandoli con un supporto continuo».

Il messaggio condiviso dagli specialisti è chiaro: l’obesità è una patologia che si affronta in modo multidisciplinare, grazie alle professionalità integrate di diversi specialisti. Ma è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati e a percorsi strutturati, evitando soluzioni fai-da-te che spesso portano a risultati temporanei e a successive ricadute.