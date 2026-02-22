Iran-USA: nuovi negoziati giovedì prossimo a Ginevra

AgenPress. Il Ministero degli Esteri dell’Oman ha confermato stasera che i colloqui tra Stati Uniti e Iran proseguiranno a Ginevra giovedì prossimo.

Il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al-Busaidi, il cui Paese ha mediato l’avvio dei negoziati tra Washington e Teheran, ha affermato che i colloqui sono stati pianificati “con uno slancio positivo per compiere uno sforzo supplementare per finalizzare l’accordo”.

In precedenza, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva dichiarato che era “probabile” che avrebbe incontrato l’inviato statunitense Steve Witkoff a Ginevra giovedì, sottolineando che c’erano ancora “buone possibilità” di trovare una soluzione diplomatica alle ambizioni nucleari di Teheran.

Il ministro iraniano ha affermato di stare “lavorando sugli elementi” di un accordo con gli Stati Uniti. “Stiamo proseguendo i negoziati”, ha affermato. “Credo che ci siano ancora buone probabilità di raggiungere una soluzione diplomatica, vantaggiosa per tutti”, insistendo sul fatto che l’Iran, “in quanto Stato sovrano, si riserva pienamente il diritto di decidere” se continuare ad arricchire l’uranio.

Araghchi ha anche ribadito che Teheran ha il diritto di rispondere a qualsiasi attacco statunitense. “Se gli Stati Uniti ci attaccano, abbiamo certamente il diritto di difenderci”, ha affermato, aggiungendo che di fronte a un'”azione aggressiva” qualsiasi risposta “è giustificata e legale”.

“I nostri missili non possono raggiungere il territorio americano. Dobbiamo quindi, ovviamente, trovare un’altra soluzione e colpire le basi americane nella regione”, ha affermato.