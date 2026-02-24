Marcel Patrignani entra a far parte della Fondazione Insigniti OMRI

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI ha accolto con grande favore la domanda di adesione del Grande Ufficiale Marcel Patrignani, manager di profilo internazionale e figura di riferimento nel settore della consulenza per l’innovazione e le tecnologie

AgenPress. Nato a Longlaville (Francia) il 1° dicembre 1960 e titolare di doppia cittadinanza italiana e francese, Patrignani ha guidato per 25 anni Altran Italia come Presidente e Amministratore Delegato, e dal 2021 coordina le attività del Sud Europa in Capgemini Engineering.

La sua carriera, iniziata nel 1987 nel Gruppo Altran – oggi Capgemini Engineering – lo ha visto ricoprire ruoli di vertice in Italia, Francia e Svizzera. Sotto la sua leadership, Altran Italia ha registrato una crescita significativa, consolidando partnership strategiche con i principali atenei italiani e favorendo l’inserimento stabile di centinaia di giovani ingegneri ogni anno. Parallelamente alla sua attività manageriale, Patrignani ha svolto un intenso impegno istituzionale e associativo, tra cui gli incarichi di Presidente dei Consiglieri del Commercio Estero della Francia e Tesoriere della Société de la Légion d’Honneur in Italia.

Insignito di prestigiose onorificenze italiane e francesi – tra cui il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Légion d’Honneur e l’Ordre National du Mérite – Marcel Patrignani rappresenta un esempio di eccellenza manageriale, visione europea e dialogo tra culture. La sua adesione alla Fondazione rafforza ulteriormente il profilo internazionale dell’istituzione e ne valorizza la missione, orientata alla promozione dei valori del merito, della responsabilità e del servizio.

«L’ingresso del Grande Ufficiale Marcel Patrignani nella Fondazione – dichiara il Presidente, Prefetto Francesco Tagliente – rappresenta un motivo di particolare soddisfazione. La sua esperienza internazionale, la capacità di coniugare innovazione e sviluppo con attenzione ai giovani e al capitale umano, nonché il costante impegno nel rafforzare i rapporti tra Italia e Francia, sono pienamente coerenti con i valori dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La Fondazione si arricchisce di una personalità di alto profilo, capace di offrire un contributo qualificato alla promozione della cultura del merito e del servizio al Paese».