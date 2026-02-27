Campidoglio. Azione: no ai capricci leghisti anti-Roma

AgenPress. Nelle ultime ore il percorso della riforma riguardante il futuro assetto di Roma Capitale ha subito un rallentamento che rischia di compromettere un passaggio decisivo per l’intero Paese.

È importante che un tema di questa portata non si trasformi nel consueto capriccio anti-romano dei leghisti, ma anche che non venga trascinato in logiche di contrapposizione o in tatticismi che nulla hanno a che vedere con l’interesse generale.

Roma è la Capitale della Repubblica: una città complessa, che ospita le istituzioni dello Stato e che necessita di strumenti amministrativi adeguati, chiari ed efficaci per rispondere alle esigenze di milioni di cittadini e di chi quotidianamente la vive per lavoro, studio o funzioni istituzionali. La definizione di un nuovo sistema di poteri, dunque, non può essere trattata come una mera bandiera politica, ma come un atto di responsabilità nei confronti dell’intero Paese.

Per questo quello che ci auguriamo è che il confronto possa tornare a breve su un terreno costruttivo e orientato alla soluzione: Roma ha bisogno di stabilità, servizi efficienti, sicurezza e innovazione. E soprattutto, merita il rispetto e l’attenzione che spettano alla Capitale d’Italia.

Così in una nota Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, consiglieri capitolini di Azione.