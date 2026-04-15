Mazzetti: “Dal Fatto consueto fango, solidale con Marina. Noi diversi e migliori: mai attacchi a persona”

AgenPress. “Noi abbiamo altri valori e siamo per un’altra idea di politica e di società: siamo per la libertà e per la persona e mai faremmo attacchi, gratuiti e da cavernicoli, contro nessuno, nemmeno gli avversari. ‘Il Fatto’ non si smentisce mai e, con gli attacchi a Marina Berlusconi, si conferma la testata più diffamante e meno giornalistica d’Italia, con fango a orologeria per colpire gli avversari. Solidarietà a una grande imprenditrice quale è Marina Berlusconi. C’è ancor più bisogno oggi di una visione diversa della politica e del modo di fare dibattito: con l’idee concrete, liberali, democratiche, e non contro qualcuno”.

A dirlo, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.