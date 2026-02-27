Germania: oltre tre milioni di disoccupati

AgenPress. Questo mese in Germania sono più di tre milioni le persone disoccupate e il mercato del lavoro non mostra segni di ripresa, nonostante un leggero aumento della crescita.

Secondo i dati pubblicati oggi dall’Agenzia federale per l’impiego, il numero di disoccupati è diminuito a febbraio di 15.000 unità rispetto al mese precedente, ma rimane elevato, attestandosi a 3,07 milioni, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, dal 6,6% di gennaio. Tuttavia, rispetto a febbraio 2025, è superiore di 0,1 punti percentuali.

“Anche alla fine della pausa invernale, il mercato del lavoro non si sta riprendendo. La disoccupazione cambia poco e rimane sopra i tre milioni”, ha affermato la presidente dell’Agenzia federale per l’impiego ed ex ministro del lavoro Andrea Nahles, osservando che la domanda di lavoratori da parte delle imprese è rimasta invariata, con il numero di posti vacanti diminuito di sole 1.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2025, quando era di 638.000.

Secondo gli stessi dati, il lavoro part-time ha attualmente un ruolo limitato nel mercato del lavoro, mentre i posti di apprendistato sono stati significativamente ridotti, di 52.000 unità rispetto all’anno scorso, sebbene il numero di domande sia aumentato di 4.000 unità, arrivando a 298.000 nello stesso periodo.

La pressione sul mercato del lavoro è evidente, come ha affermato Nahles, anche nei sussidi sociali: 1,111 milioni di persone ricevono sussidi di disoccupazione, 76.000 in più rispetto a un anno fa.