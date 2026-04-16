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Fornitura di droni all’Ucraina. Medvedev minaccia l’Europa: “Dormite sonni tranquilli, partner europei!”

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AgenPress. Il ministero della Difesa russo ha avvertito che i piani europei di intensificare le forniture di droni all’Ucraina stanno trascinando quei paesi più a fondo in una guerra con la Russia.
Il ministero ha affermato di ritenere che i governi di diversi paesi dell’UE abbiano deciso di aumentare la produzione e la fornitura di droni all’Ucraina, una mossa che Mosca considera un passo che sta esacerbando il conflitto.
Mosca ha pubblicato un elenco di fabbriche e imprese in diversi paesi europei che, a suo dire, producono droni o componenti per droni, e ne ha fornito gli indirizzi che risiedono in Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia, Israele e Polonia.
“L’opinione pubblica europea non solo dovrebbe avere una chiara comprensione delle vere cause delle minacce alla propria sicurezza, ma anche essere a conoscenza degli indirizzi e delle ubicazioni delle imprese ucraine e delle joint venture che producono droni e componenti per l’Ucraina all’interno dei propri paesi”, si legge nel comunicato.
L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha affermato in un post su X che la lista pubblicata dai militari equivaleva a una lista di potenziali obiettivi per le forze armate russe.
“Quando gli attacchi diventeranno realtà dipenderà da cosa succederà dopo. Dormite sonni tranquilli, partner europei!”, ha affermato.
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