AgenPress. Il ministero della Difesa russo ha avvertito che i piani europei di intensificare le forniture di droni all’Ucraina stanno trascinando quei paesi più a fondo in una guerra con la Russia.

Il ministero ha affermato di ritenere che i governi di diversi paesi dell’UE abbiano deciso di aumentare la produzione e la fornitura di droni all’Ucraina, una mossa che Mosca considera un passo che sta esacerbando il conflitto.

Mosca ha pubblicato un elenco di fabbriche e imprese in diversi paesi europei che, a suo dire, producono droni o componenti per droni, e ne ha fornito gli indirizzi che risiedono in Gran Bretagna, Germania, Spagna, Italia, Israele e Polonia.