Federazione dei Fisioterapisti dello Sport riunita a Roma: “Al lavoro con il CONI per migliorare la formazione degli operatori che assistono gli atleti!

AgenPress. Grandi specialisti della fisioterapia e della medicina dello sport riuniti per una giornata di approfondimento e confronto su prevenzione, riabilitazione e supporto degli atleti. Si è svolto oggi a Roma, presso l’Hilton Rome EUR, il 3° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS), per discutere e condividere approcci, collaborazioni, casi pratici e metodologie.

Il presidente della FIFS, Riccardo Torquati, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo: «Questo convegno rafforza il ruolo della Federazione e riconosce l’importanza crescente del fisioterapista dello sport, una presenza di supporto costante per l’atleta. Siamo felici che presto si aprirà un tavolo di lavoro con il CONI per impostare un programmache ci consenta di raggiungere il nostro obiettivo: creare percorsi di formazione dedicati ai fisioterapisti dello sport riconosciuti dalle istituzioni».

Il Prof. Carlo Tranquilli, presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha inoltre annunciato che la FIFS assumerà un ruolo di rappresentanza ufficiale all’interno di FMSI Lazio.

Nell’ambito del convegno, è emersa l’importanza di un approccio multidisciplinare e della collaborazione tra tutte le figure professionali coinvolte. «Il lavoro di squadra tra ortopedici e fisioterapisti è essenziale: solo attraverso una collaborazione strutturata e un confronto continuo è possibile accompagnare gli atleti in ogni fase e assicurare un percorso di cura e prevenzione realmente efficace», ha sottolineato Giuseppe Porcellini, medico ortopedico di fama internazionale.

Tra le personalità presenti all’evento anche Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina: «Abbiamo creduto inquesto progetto tre anni fa, sostenendo fin da subito nel percorso promosso dalla FIFS, portato avanti con grande impegno e dedizione. Da sempre riteniamo fondamentale che le istituzioni si confrontino con professionisti che operano per la tutela della salute degli atleti e dei cittadini».

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi ortopedicidi rilievo, tra cui Angelo De Carli, Giovanni Di Giacomo, Giuliano Cerulli e Andrea Ferretti, che hanno presentato casi pratici e metodologie innovative nel campo della medicina applicata allo sport, insieme agli interventi dei fisioterapisti tra cui Carlo Zazza, reduce dagli impegni alle Olimpiadi di Milano-Cortina con la nazionale azzurra di sci, e i vicepresidenti della FIFS Elisa De Santis e Giovanni Russo.