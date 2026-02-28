type here...

Trump: “Siamo certi che Khamenei sia morto insieme alla maggior parte dei vertici dell’Iran”

AgenPressIl presidente Trump ha annunciato su Truth Social che la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa oggi dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un assalto prima dell’alba contro il Paese che aveva governato con pugno di ferro per 36 anni.

“Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi del mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari “Teppisti”, ha scritto Trump. Ha aggiunto che “la maggior parte” dei vertici dell’Iran “se n’è andata”

Trump, infine, ha esortato gli iraniani a “prendere il controllo del loro governo” una volta terminati gli attacchi. “L’ora della vostra libertà è vicina”, ha detto.

Anche l’intelligence israeliana ha confermato che Khamenei è morto e che il suo corpo è stato recuperato dal suo complesso distrutto.

