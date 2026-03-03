Antonino Turicchi Amministratore Delegato Cdp Real Asset Sgr all’Italian Investment Council by Remind: “La casa diventa infrastruttura sociale”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Antonino Turicchi Amministratore Delegato Cdp Real Asset Sgr: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per l’invito e per l’opportunità di portare un contributo su un tema centrale come quello della casa e delle infrastrutture sociali in un contesto come quello dell’Italian Investment Council. Oggi l’abitare non può più essere considerato soltanto come un bene patrimoniale, ma come una vera e propria infrastruttura sociale capace di favorire l’integrazione delle persone nel tessuto economico e nelle diverse fasi della vita. In questa direzione Cassa Depositi e Prestiti lavora da anni attraverso strumenti dedicati, a partire dal Fondo Investimenti per l’Abitare, che ha attivato miliardi di euro di investimenti e contribuito alla realizzazione di migliaia di alloggi. Questo modello si è progressivamente evoluto includendo nuovi ambiti, come lo student housing, fondamentale per rendere le università italiane più attrattive a livello internazionale, e progetti dedicati ai lavoratori, alle forze dell’ordine, agli insegnanti e al personale sanitario, attraverso la riqualificazione di immobili pubblici non più utilizzati. Un altro tema centrale riguarda l’invecchiamento della popolazione. La casa deve essere sempre più accompagnata da servizi in grado di rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della vita, creando nuovi modelli abitativi e sociali. Parallelamente stiamo lavorando anche sul rafforzamento dell’offerta turistica e sulla riqualificazione del patrimonio alberghiero, oltre che sugli investimenti infrastrutturali, con particolare attenzione ai progetti sostenibili e alle energie rinnovabili. L’obiettivo è mobilitare risorse pubbliche e attrarre capitali privati e internazionali verso progetti che possano sostenere la crescita economica e sociale del Paese. In questo senso l’Italia sta registrando un rinnovato interesse da parte degli investitori internazionali, grazie alla maggiore stabilità e alle prospettive di sviluppo offerte da settori strategici come infrastrutture, turismo ed energia”.