Padel e Salute 2026: giunge alla VII edizione l’appuntamento dedicato a prevenzione, benessere e attività sportiva

AgenPress. “Padel e Salute” promuove la cultura del benessere attraverso la pratica sportiva e la medicina preventiva e rappresenta un momento importante del dialogo fitto tra università e territorio. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, mira a valorizzare la salute pubblica, la coesione sociale e l’inclusività mediante visite e consulenze mediche gratuite che coprono l’intero ambito della medicina predittiva, fondamentale per la diagnosi precoce e la promozione di stili di vita sani.

L’appuntamento con il pubblico inizia venerdì 5 giugno alle 9.00 al Centro SapienzaSport, che ospiterà fino a domenica alle 12.00 il Villaggio della Salute, uno spazio di oltre 400mq allestito accanto ai campi da Padel che ospiterà stand, gazebo e punti di accoglienza per effettuare visite e consulenze mediche gratuite in 36 specialità mediche.

Alle ore 16.00, apriranno ufficialmente l’evento la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba e il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea Francesca Milito.

Il programma della tre giorni prevede anche momenti di formazione, con l’incontro “Benessere e Sapienza: la prevenzione è la medicina più efficace” e uno spazio di riflessione sull’uso consapevole ed efficace della comunicazione nella relazione medico-paziente, presso la sala convegni, “Le parole che ti ho detto”. Nella tre giorni è inoltre previsto lo svolgimento delle fasi finali del torneo di Padel per studenti e personale universitario, nonché attività di benessere come yoga, pilates e risveglio muscolare. A chiusura delle giornate di venerdì e sabato, premiazioni e ringraziamenti accompagnati da musica dal vivo dei vocalist Claudia Hausmann e Stefano D’Amico in arte Lucynant. Madrina dell’evento, la conduttrice Laura Freddi. L’appuntamento, promosso dalla Sapienza, è reso possibile grazie all’impegno delle eccellenze mediche e chirurgiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. In presenza offerti percorsi nelle seguenti specializzazioni: andrologia, angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, counseling psicologico, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, immunologia clinica, ipertensione arteriosa, malattie infettive, medicina dello sport, medicina interna, nutrizione clinica, nefrologia, neurologia, oculistica, odontoiatria pediatrica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, proctologia, radiologia, reumatologia, salute orale, senologia, terapia del dolore, urologia.

Il valore sociale della VII edizione di “Padel e Salute”, trova riscontro anche nella presenza di una autoemoteca del Policlinico Umberto I per accogliere coloro che vorranno donare sangue. Inoltre si rinnova l’obiettivo sociale imprescindibile dell’inclusività: Aipd-Associazione italiana persone Down è presente per il settimo anno consecutivo per motivare le persone con disabilità a cimentarsi nell’attività dello sport e del Padel, supportandole nella pratica e fornendo l’accessibilità alle strutture di riferimento.

All’iniziativa aderiscono i circoli sportivi di Roma e provincia con tornei di Padel. Le coppie vincitrici qualificate parteciperanno al Master che si terrà presso l’impianto sportivo “Sapienza Sport” il 5 e il 6 giugno 2026.

Per agevolare i cittadini è stato attivato un servizio navetta gratuito da/per piazzale Aldo Moro ogni 90 minuti. Il programma della manifestazione è disponibile al link:

https://www.padelesalute.it/

Sottolinea la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni: “Anche quest’anno torna Padel e Salute, la grande manifestazione pubblica promossa da Sapienza che unisce prevenzione della salute e sport – dichiara la Rettrice Antonella Polimeni. In questa VII edizione abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta dedicata alla cittadinanza con nuovi percorsi clinici fondamentali, raggiungendo 36 specializzazioni mediche con l’ingresso da quest’anno della neurologia e della pneumologia, rafforzando ulteriormente il valore sociale dell’iniziativa. L’iniziativa conferma così il nostro impegno nella diffusione della cultura della prevenzione per tutte le fasce di età. Padel e Salute rappresenta sempre più un modello efficace di medicina preventiva e di dialogo con il territorio, reso possibile grazie al lavoro dei medici e degli specialisti delle nostre Aziende ospedaliero-universitarie, il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea, impegnati in prima linea per garantire consulti e screening gratuiti e accessibili a tutte e tutti”.

Dichiara Fabrizio d’Alba, Direttore Generale dell’AOU Policlinico Umberto I: “Padel e Salute rappresenta un esempio concreto di come la sanità pubblica possa uscire dai luoghi tradizionali di cura per incontrare i cittadini e le cittadine e accompagnarli in un percorso di maggiore consapevolezza della propria salute. La prevenzione resta lo strumento più efficace che abbiamo per migliorare la qualità della vita e ridurre il peso delle malattie croniche. Promuovere screening, attività fisica e corretti stili di vita significa rendere i cittadini protagonisti attivi della tutela del proprio benessere. Come Policlinico Umberto I crediamo fortemente in una medicina vicina alle persone, capace di educare, ascoltare e costruire insieme alla comunità una cultura della salute fondata sulla responsabilità condivisa e sull’accessibilità alle cure.”

“La medicina è sempre al nostro fianco, ma la salute è un bene che abbiamo il dovere di coltivare in prima persona. Ogni giorno e a ogni età. La forza di questa manifestazione risiede proprio nel fatto di incentivare la pratica sportiva, promuovere gli screening sanitari e la cura del benessere psicofisico”, afferma il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, Francesca Milito.

«Padel e Salute si fonda su tre pilastri: prevenzione, benessere e stile di vita sano, racchiusi nel claim “La Prevenzione è la Medicina più Efficace”, spiega il Prof. Stefano Arcieri, Presidente dell’Associazione Culturale “Capire per Prevenire” ©, ideatore e coordinatore scientifico dell’evento afferente all’AOU Policlinico Umberto I di Roma, membro del Senato Accademico. “Un modello innovativo di condivisione delle risorse che genera valore sociale attraverso relazioni paritarie tra i partecipanti. La scorsa edizione ha registrato un incremento del 30%, con una stima di 1500 ingressi. L’auspicio è replicare e migliorare evidenziando che è sempre un’esperienza arricchente dal punto di vista umano e professionale perché Padel e Salute non è solo visite mediche e consulti gratuiti ma è soprattutto ascolto del paziente che fuori dall’ambiente ospedaliero si interfaccia con il personale medico con fiducia. Le aspettative del paziente sono sempre molto alte e i medici hanno il privilegio di sperimentare anche le proprie capacità empatiche, determinanti per accompagnarlo in un percorso di cura finalizzato al suo benessere fisico e mentale.