Vittorio de Pedys Presidente Simest all’Italian Investment Council by Remind: “Per l’Italia l’export una vera necessità strategica”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi vi è stato anche il contributo di Vittorio de Pedys Presidente Simest: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per l’invito all’Italian Investment Council. I nostri imprenditori, in particolare le piccole e medie imprese, hanno dimostrato nel tempo una straordinaria capacità di adattamento, creatività e resilienza, riuscendo a crescere e a innovare anche in contesti complessi. Per l’Italia l’export non è solo un’opportunità, ma una vera necessità strategica. I dati dimostrano chiaramente che le imprese che operano sui mercati internazionali crescono molto più velocemente rispetto a quelle che restano esclusivamente sul mercato domestico. Nonostante le tensioni commerciali e l’introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti, nel 2025 le esportazioni italiane verso quel mercato sono cresciute significativamente. Questo dimostra la forza del Made in Italy e il valore di prodotti spesso difficilmente sostituibili, apprezzati per qualità, innovazione e identità. Allo stesso tempo stiamo assistendo a un cambiamento nella percezione internazionale dell’Italia.”