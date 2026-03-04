Glaucoma, attenzione alla vista. Giornata di screening gratuito il 7marzo al Regina Apostolorum

AgenPress. Colpisce circa un milione di italiani ma si stima che quasi il 50% dei casi non sia ancora diagnosticato, proprio perché il glaucoma (soprattutto quello ad angolo aperto) è asintomatico nelle fasi iniziali.

Spesso viene scoperto quando il danno è ormai irreversibile. È il glaucoma, una patologia degenerativa tra le principali cause di cecità nel mondo, soprannominata non a caso il “ladro silenzioso della vista” per la sua progressione lenta e priva di sintomi evidenti inizialmente.

Per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e favorire la diagnosi precoce, l’Ospedale Regina Apostolorum (ORA) di Albano Laziale, in collaborazione con la Città di Aprilia (ODA), promuove una giornata di screening gratuiti aperta a tutti i cittadini.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo 2026, dalle 8:30 alle 13:30, quando la struttura ospedaliera aprirà le proprie porte per un Open Day dedicato alla salute degli occhi. L’équipe specialistica di oculistica effettuerà controlli gratuiti senza necessità di prenotazione né prescrizione medica, fino a esaurimento posti disponibili.

Una malattia che non dà segnali

Il glaucoma rappresenta una delle patologie oculari più insidiose proprio per la sua natura asintomatica: il danno al nervo ottico avanza gradualmente e diventa percepibile solo quando la perdita del campo visivo è già in fase avanzata.

«Non bisogna aspettare la comparsa dei sintomi: il controllo periodico resta l’unico strumento realmente efficace per difendere la vista», illustra il dottor Walter Calcatelli, direttore del Servizio di Oculistica interaziendale ORA–ODA. «Oggi disponiamo di tecnologie diagnostiche di ultima generazione e di tecniche chirurgiche mini-invasive che permettono di gestire la malattia con ottimi risultati, ma la diagnosi precoce continua a essere decisiva, soprattutto dopo i 40 anni».

Prevenzione e sanità di prossimità

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di prevenzione e medicina territoriale promosso dalle due realtà sanitarie.

«La prevenzione rappresenta uno dei pilastri della nostra missione», sottolinea Gabriele Coppa, Direttore Generale di ORA e ODA. «Individuare una patologia nelle sue fasi iniziali significa migliorare la qualità di vita dei pazienti e ridurre al tempo stesso l’impatto sociale e sanitario della malattia. Il nostro obiettivo è rendere l’accesso alle cure sempre più semplice e vicino ai cittadini».

L’Open Day: come partecipare

Durante la mattinata saranno impegnati, insieme al dottor Calcatelli, gli specialisti Simone Federici, Marina Moretti e Adriana Tosto, che effettueranno valutazioni cliniche e controlli mirati alla prevenzione del glaucoma.

Quando: sabato 7 marzo 2026, ore 8:30 – 13:30

Dove: Ospedale Regina Apostolorum, Albano Laziale

Accesso: gratuito e libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti

Oltre all’iniziativa straordinaria, gli ambulatori di Oculistica di ORA e ODA restano regolarmente attivi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, con prestazioni di alta specializzazione che includono diagnostica avanzata (OCT, campo visivo, pachimetria), oftalmologia pediatrica e chirurgia della cataratta con impianto di lenti premium.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: