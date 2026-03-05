Previsioni Meteo del 6 Marzo 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 6 Marzo 2026.

AL NORD – Al mattino nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure, sereno o poco nuvoloso lungo l’arco alpino. Al pomeriggio schiarite anche su coste e pianure con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e la formazione di nebbie e foschie sulla Pianura Padana.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati sulle regioni tirreniche e nubi basse sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con maggiori schiarite, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora degli addensamenti sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile sulle Isole Maggiori con possibili piogge, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione su Sardegna e Sicilia, asciutto altrove con cieli soleggiati e addensamenti sulla Calabria. In serata e in nottata residue piogge sulla Sardegna, più asciutto sulle altre regioni ma con nuvolosità in aumento.

Temperature minime e massime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori

.