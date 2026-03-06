Scurria ( FDI): “Lunedì 9 marzo in Senato convegno sulle Donne che lottano per la pace e la libertà”

AgenPress. Lunedì 9 marzo, alle ore 15.00, su mia iniziativa, avrà luogo presso la Sala Zuccari del Senato, il convegno “ 8 marzo giornata internazionale della donna. A fianco di chi combatte per la Pace e per la Libertà anche dal “politicamente corretto”.

In un mondo segnato da crisi e conflitti, questo incontro vuole dare voce alle donne che da anni lottano per la pace e per la libertà. Un momento di confronto per riconoscere il loro ruolo fondamentale nelle battaglie civili di oggi, del passato e per difendere il diritto di esprimere idee e valori anche oltre i confini del “politicamente corretto”.

Interverranno: la Senatrice Lavinia Mennuni, Commissione Bilancio e Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza l’ Onorevole Simona Renata Baldassarre, Assessore Regione Lazio, l’Avvocato Italo Amorelli, Presidente LC Roma Accademia, la Dott.ssa Serena Tajè Forni, Vicepresidente e direttore generale Domus Europa, il Dottor Piergiorgio Benvenuti, Presidente Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, il Dottor Giuseppe Anelli, Presidente “Sapientia Mundi, Maria Rosaria Covelli, Presidente Corte Appello Napoli

Natalia Ceccarelli, Consigliere Corte d’Appello di Napoli, Daniela Bianchini, Avvocato – Centro Studi Livatino – Componente CSM, Rita Bernardini, Presidente Nessuno Tocchi Caino

Giovanna Reanda, Direttrice Radio Radicale Giulia Sorrentino, Giornalista, Francesca Chaouqui, Presidente Associazione di Volontariato “Ripartiamo”, Leonardo De Chirico, Pastore Chiesa Riformata Battista Roma, Rebecca Lisi, Neolaureata in Giurispridenza, Laura Arpino Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mariù Safier, giornalista e scrittrice

Manlio Lo Presti, Scrittore.

Concluderà i lavori l’avvocato Antonio Ferdinando De Simone; modererà l’evento l’avvocato Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense”, lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.