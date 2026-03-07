Remigrazione, Mazzetti (FI): “Giusto il confronto nel rispetto reciproco, insicurezza è problema in città sottovalutato da Giunte PD. Governo sta facendo la sua parte”

“Su contrasto a immigrazione clandestina fatti passi avanti e migliorato pratiche per immigrazione regolare”

AgenPress. “Prato può essere il luogo di convivenza possibile, purché la politica non abdichi al ruolo di governo, di controllo e, ove necessario, di repressione del crimine; ciò non è stato fatto per dieci lunghi anni di giunte PD e le conseguenze sono chiare. Prato ha un problema di sicurezza dovuto anche all’immigrazione senza controllo, benedetta dalle giunte PD; proprio a Prato, lo scorso 15 agosto, abbiamo fatto il primo comitato della sicurezza nazionale, una delle azioni concrete del governo a sostegno del territorio, mentre a livello nazionale abbiamo dato regole certe per l’immigrazione regolare. Rispetto e legalità vanno di pari passo”.

Così interviene nel dibattito sulla remigrazione, in vista della manifestazione di oggi l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che stamani in Santa Maria delle Carceri ha partecipato alla cerimonia in ricordo dei pratesi deportati.

“È giusto si discuta del tema sicurezza – sottolinea Mazzetti – e che ci si confronti; quindi, ben venga il dibattito, nel rispetto di tutte le opinioni e di tutte le persone, purché si valuti bene il momento attuale assai complesso, che ha spinto il Ministero dell’Interno ad alzare il livello di guardia e a potenziare le misure di sicurezza anti-terrorismo”. “Si valuti bene il momento – rimarca Mazzetti – e facciamo tutti uno sforzo per risolvere i problemi, non per rinfocolare le polemiche o le contrapposizioni. La nostra città non ne ha bisogno e non ne ha bisogno l’Italia”.

“Come esponente politica, cattolica e liberale, dico: si svolga pure la manifestazione, si sappia però che di disagi, di conflitti e di fratture la città non ha bisogno, ha bisogno di buoni cittadini e buoni amministratori per risollevarsi e ricucire. Spero sia chiaro a tutti quelli che oggi hanno deciso di partecipare. Prato ne ha le capacità e le possibilità, ma dipende da noi”, conclude Mazzetti.