AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha innescato una crisi energetica globale e ha avvertito che la produzione di petrolio dipendente dal trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbe presto interrompersi.

Putin ha affermato che la Russia, secondo esportatore di petrolio al mondo e detentore delle maggiori riserve di gas naturale, è pronta a collaborare nuovamente con i clienti europei se questi ultimi desiderano tornare a una cooperazione a lungo termine.

Negli ultimi quattro anni le potenze occidentali hanno ridotto drasticamente la loro dipendenza dal petrolio e dal gas russi in risposta alla guerra di Mosca in Ucraina e alle successive sanzioni dell’UE e del G7.

“Siamo pronti a collaborare anche con gli europei. Ma abbiamo bisogno di segnali da parte loro che dimostrino di essere pronti e disposti a collaborare con noi e che garantiranno sostenibilità e stabilità”, ha affermato Putin.

La perdita del mercato europeo ha privato la Russia dei suoi clienti più redditizi e l’ha costretta a vendere petrolio e gas all’Asia a prezzi fortemente scontati.