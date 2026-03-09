type here...

Putin afferma che la Russia è pronta a collaborare con l’Europa sulla crisi energetica

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro  l’Iran  ha innescato una crisi energetica globale e ha avvertito che la produzione di petrolio dipendente dal trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz potrebbe presto interrompersi.

Putin ha affermato che la Russia, secondo esportatore di petrolio al mondo e detentore delle maggiori riserve di gas naturale, è pronta a collaborare nuovamente con i clienti europei se questi ultimi desiderano tornare a una cooperazione a lungo termine.

Negli ultimi quattro anni le potenze occidentali hanno ridotto drasticamente la loro dipendenza dal petrolio e dal gas russi in risposta alla guerra di Mosca in Ucraina e alle successive sanzioni dell’UE e del G7.

“Siamo pronti a collaborare anche con gli europei. Ma abbiamo bisogno di segnali da parte loro che dimostrino di essere pronti e disposti a collaborare con noi e che garantiranno sostenibilità e stabilità”, ha affermato Putin.

La perdita del mercato europeo ha privato la Russia dei suoi clienti più redditizi e l’ha costretta a vendere petrolio e gas all’Asia a prezzi fortemente scontati.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits