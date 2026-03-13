Donald Trump: l’Iran è “sull’orlo della resa”

AgenPress. Secondo quanto riportato da Axios, che cita tre funzionari del G7 informati sul contenuto dei colloqui, Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7 durante una teleconferenza che l’Iran è “sull’orlo della resa”.

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe detto ai suoi alleati di essersi “sbarazzato di un cancro che minacciava tutti noi” attribuendosi il merito dei risultati dell’Operazione Epic Fury.

Trump ha anche definito i membri della leadership iraniana “bastardi paranoici” e ha affermato che ucciderli sarebbe stato un grande onore per lui. Ha deriso la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei definendola un “peso leggero”.

La telefonata si è svolta in un clima di grave preoccupazione tra i leader del G7 per le crescenti ripercussioni economiche della guerra.

Tutti gli altri leader hanno esortato Trump a porre fine rapidamente alla guerra, sottolineando la necessità di mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz il prima possibile.

Trump ha affermato che la situazione a Hormuz sta migliorando e che le navi commerciali dovrebbero riprendere le operazioni nella zona.

Secondo alcune fonti, Trump è stato “ambiguo e indeciso” riguardo ai suoi obiettivi e alla tempistica per la fine della guerra. Alcuni partecipanti alla chiamata hanno lasciato la convinzione che volesse porre fine al conflitto, mentre altri hanno avuto l’impressione completamente opposta.

La guerra infuria ormai da quasi quindici giorni e non ci sono segnali che il regime iraniano si arrenderà presto. Al contrario, le ostilità si stanno intensificando ed espandendo senza che se ne intraveda la fine.