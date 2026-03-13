Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di 10 milioni di dollari per la cattura dei massimi leader iraniani, tra cui Mojtaba Khamenei

AgenPress. Il governo statunitense offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui principali leader del potente Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, nonché sulla nuova Guida Suprema del regime, Mojtaba Khamenei.
Il Dipartimento di Stato ha incluso Khamenei, 56 anni, nella lista insieme ad Ali Larijani, il massimo responsabile della sicurezza nazionale del regime, ed Esmaeil Khatib, ministro dell’intelligence.
“Se avete informazioni su questi o altri leader chiave del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) o sulle sue branche, inviatecele tramite la nostra linea di segnalazione basata su Tor o Signal”, ha dichiarato il programma “Rewards for Justice” del Dipartimento di Stato su X , riferendosi a due piattaforme di messaggistica crittografata.