Unione Naz. Consumatori su taglio accise: ottima notizia, gasolio scende a 1,864 euro in autostrada

AgenPress. “Vittoria dei consumatori! Anche se ci hanno messo 12 giorni di troppo per intervenire, ottima notizia. Meglio tardi che mai! Certo i prezzi si sono già trasferiti in molti settori, dai voli aerei al mercato ortofrutticolo, ma almeno l’escalation sarà ora rallentata, sempre che il Governo intervenga entro fine mese anche sulle bollette di luce e gas, azzerando gli oneri di sistema” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la diminuzione delle accise annunciato dalla Premier Meloni.

“Con il taglio delle accise deciso ora dal Governo, se varrà per tutti i carburanti, considerando i prezzi medi resi noti oggi dal Mimit, il gasolio in modalità self service in autostrada, nell’ipotesi di prezzi industriali costanti, scenderà a 1,864 euro, con un risparmio per un pieno di 50 litri pari a 15,25 euro, la benzina diminuirà a 1,645 euro con una minor spesa a rifornimento sempre pari a 15,25 euro, mentre nella rete stradale nazionale il gasolio calerà a 1,798 euro e la benzina a 1,562 euro” prosegue Dona.

“Il fatto che l’intervento duri solo 20 giorni, non è un problema. Anche il decreto di Draghi durava inizialmente solo 30 giorni e poi veniva prorogato di mese in mese, sia per poter trovare nel frattempo le coperture, sia perché, se la guerra finisce i prezzi scendono, anche se più lentamente, quindi l’abbassamento può essere modulato” conclude Dona.

Tabella: effetto del taglio delle accise sui prezzi medi Mimit in modalità self service

CARBURANTE Prezzo medio di oggi (in euro) Ribasso accise (in cent) Prezzo medio di domani (in euro) Risparmio x pieno da 50 litri (in euro) Risparmio teorico su base annua (in euro) Gasolio strade 2,103 -25 1,798 -15,25 -366,00 Benzina strade 1,867 -25 1,562 -15,25 -366,00 Gasolio autostrade 2,169 -25 1,864 -15,25 -366,00 Benzina autostrade 1,950 -25 1,645 -15,25 -366,00

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit