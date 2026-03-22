Cuba si prepara ad una “possibile aggressione militare” da parte degli Stati Uniti

AgenPress. Il viceministro degli Esteri cubano ha dichiarato che le forze armate del Paese si stanno preparando alla “possibilità di un’aggressione militare” da parte degli Stati Uniti e che sarebbe “ingenuo” per i leader cubani ignorare la possibilità di un conflitto.

“Le nostre forze armate sono sempre pronte e, di fatto, si stanno preparando in questi giorni all’eventualità di un’aggressione militare”, ha dichiarato Carlos Fernández de Cossío.

“Saremmo ingenui” a non considerare la possibilità di un conflitto, ha aggiunto, “visti gli eventi che si stanno verificando nel mondo”.

Fernández de Cossío ha affermato che i leader del Paese “sperano sinceramente che ciò non accada. Non vediamo perché dovrebbe accadere e non troviamo alcuna giustificazione di sorta”.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cuba si sono intensificate in seguito all’operazione militare statunitense in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente di quel paese, Nicolás Maduro, il quale aveva uno stretto rapporto con la leadership cubana.

Durante una conferenza stampa successiva all’operazione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario di Stato Marco Rubio hanno avvertito che un intervento militare a Cuba potrebbe essere il prossimo passo, con Rubio che ha dichiarato all’epoca: “Se vivessi all’Avana e fossi al governo, sarei preoccupato”.

Fernández de Cossío ha affermato che il blocco petrolifero è il risultato dell’aggressione degli Stati Uniti contro Cuba e che “non può essere sostenuto per sempre”.

“Quello che sta succedendo oggi è che gli Stati Uniti stanno minacciando con misure coercitive i paesi che potrebbero esportare carburante a Cuba, ed è per questo che Cuba non riceve carburante da molto tempo”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri. “La situazione è molto grave e stiamo agendo nel modo più proattivo possibile per affrontarla. Speriamo che il carburante arrivi a Cuba in un modo o nell’altro e che questo boicottaggio imposto dagli Stati Uniti non duri a lungo.

All’inizio di questo mese, Trump ha affermato che Cuba ” cadrà molto presto ” e che i suoi leader “desiderano ardentemente raggiungere un accordo”. Più avanti nel mese, Trump ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe avuto “l’onore” di prendere Cuba, affermando: “Penso di poterci fare tutto quello che voglio”. Queste dichiarazioni sono arrivate pochi giorni dopo che il presidente cubano Miguel Díaz-Canal aveva riconosciuto che i leader cubani erano in trattative con i leader statunitensi per raggiungere un accordo ed evitare un conflitto militare.