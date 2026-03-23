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All’Ospedale Città di Aprilia Open Day gratuito per la salute della pelle

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Il 28 marzo visite e consulenze senza prenotazione per sensibilizzare sulla prevenzione prima dell’estate

AgenPress. La prevenzione è il primo passo per la salute della pelle, soprattutto in vista della stagione estiva. Con questo obiettivo, l’Ospedale Città di Aprilia promuove un Open Day gratuito dedicato alla Medicina Estetica e alla Dermatologia, in programma sabato 28 marzo 2026, dalle ore 8:30 alle 13:30.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per i cittadini di accedere liberamente, senza prenotazione e fino a esaurimento posti, a consulenze specialistiche volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura della pelle. Un’opportunità concreta per imparare a conoscere meglio il proprio stato cutaneo e prepararsi in modo corretto all’esposizione solare.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare:

  • consulenze di medicina estetica, con valutazione degli inestetismi del viso e del corpo e indicazione dei trattamenti più appropriati;
  • visite dermatologiche specialistiche per la valutazione di pelle, mucose, capelli e unghie.

L’Open Day segna anche l’avvio dei nuovi ambulatori di Medicina Estetica e Dermatologia, nati con l’obiettivo di offrire un approccio integrato e completo alla salute e al benessere della pelle.

“Il nostro obiettivo è mettere il paziente al centro – dichiara il Direttore Generale Gabriele Coppa – offrendo soluzioni efficaci, innovative e sicure. La collaborazione tra dermatologi e medici estetici consente di garantire risultati naturali, nel pieno rispetto della salute della pelle”.

coppa
Gabriele Coppa Direttore Generale

In un periodo in cui aumenta l’attenzione verso la cura dell’aspetto, l’evento sottolinea l’importanza di affidarsi a specialisti qualificati: una corretta valutazione preventiva consente infatti di individuare trattamenti sicuri e personalizzati, migliorando non solo l’estetica ma anche la salute cutanea.

“La pelle è il nostro primo strumento di relazione con l’esterno – spiegano gli specialisti – prendersene cura in modo consapevole, soprattutto prima dell’esposizione al sole, è fondamentale per mantenerla in equilibrio e in salute”.

L’Open Day è rivolto a uomini e donne a partire dai 18 anni e vedrà la presenza dei seguenti professionisti:

L’Open Day è rivolto a uomini e donne a partire dai 18 anni e vedrà la presenza dei seguenti professionisti:

  • dott. Alessandro Capalbo, specialista in dermatologia;
  • dr. ssa Valentina Mercurio  specialista in angiologia, medicina estetica e rigenerativa”
  • dr. ssa Silvia Santinelli, specialista in medicina estetica e rigenerativa ed anestesia e rianimazione
  • dr. ssa Maria Cotesta, specialista in chirurgia generale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione della prevenzione e del benessere promosso dall’Ospedale Città di Aprilia e dal gruppo Lifenet Healthcare.

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