All’Ospedale Città di Aprilia Open Day gratuito per la salute della pelle

Il 28 marzo visite e consulenze senza prenotazione per sensibilizzare sulla prevenzione prima dell’estate

AgenPress. La prevenzione è il primo passo per la salute della pelle, soprattutto in vista della stagione estiva. Con questo obiettivo, l’Ospedale Città di Aprilia promuove un Open Day gratuito dedicato alla Medicina Estetica e alla Dermatologia, in programma sabato 28 marzo 2026, dalle ore 8:30 alle 13:30.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per i cittadini di accedere liberamente, senza prenotazione e fino a esaurimento posti, a consulenze specialistiche volte alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura della pelle. Un’opportunità concreta per imparare a conoscere meglio il proprio stato cutaneo e prepararsi in modo corretto all’esposizione solare.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare:

consulenze di medicina estetica, con valutazione degli inestetismi del viso e del corpo e indicazione dei trattamenti più appropriati;

visite dermatologiche specialistiche per la valutazione di pelle, mucose, capelli e unghie.

L’Open Day segna anche l’avvio dei nuovi ambulatori di Medicina Estetica e Dermatologia, nati con l’obiettivo di offrire un approccio integrato e completo alla salute e al benessere della pelle.

“Il nostro obiettivo è mettere il paziente al centro – dichiara il Direttore Generale Gabriele Coppa – offrendo soluzioni efficaci, innovative e sicure. La collaborazione tra dermatologi e medici estetici consente di garantire risultati naturali, nel pieno rispetto della salute della pelle”.

In un periodo in cui aumenta l’attenzione verso la cura dell’aspetto, l’evento sottolinea l’importanza di affidarsi a specialisti qualificati: una corretta valutazione preventiva consente infatti di individuare trattamenti sicuri e personalizzati, migliorando non solo l’estetica ma anche la salute cutanea.

“La pelle è il nostro primo strumento di relazione con l’esterno – spiegano gli specialisti – prendersene cura in modo consapevole, soprattutto prima dell’esposizione al sole, è fondamentale per mantenerla in equilibrio e in salute”.

L’Open Day è rivolto a uomini e donne a partire dai 18 anni e vedrà la presenza dei seguenti professionisti:

L’Open Day è rivolto a uomini e donne a partire dai 18 anni e vedrà la presenza dei seguenti professionisti:

dott. Alessandro Capalbo , specialista in dermatologia;

, specialista in dermatologia; dr. ssa Valentina Mercurio specialista in angiologia, medicina estetica e rigenerativa”

specialista in angiologia, medicina estetica e rigenerativa” dr. ssa Silvia Santinelli , specialista in medicina estetica e rigenerativa ed anestesia e rianimazione

, specialista in medicina estetica e rigenerativa ed anestesia e rianimazione dr. ssa Maria Cotesta, specialista in chirurgia generale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione della prevenzione e del benessere promosso dall’Ospedale Città di Aprilia e dal gruppo Lifenet Healthcare.