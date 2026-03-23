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Gedi ha venduto Repubblica agli editori greci del gruppo Antenna

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AgenPress. Il quotidiano Repubblica è stata venduto. Insieme a Repubblica cambiano proprietà anche l’Huffington Post e soprattutto le radio (Deejay, Capital, m2o). Prezzo dell’operazione: intorno ai 100 milioni di euro.

L’acquirente è Antenna è un importante gruppo media greco guidato da Theodore Kyriakou.

“Cari Colleghi, care Colleghe oggi è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna. Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione”- si legge in una comunicazione interna a firma di Paolo Ceretti, presidente di Gedi.

A cambiare proprietà sono il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni.

 

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