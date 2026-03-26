Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Massima solidarietà alla docente accoltellata a Bergamo”

AgenPress. Il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana, ha espresso la sua massima solidarietà alla docente accoltellata a Bergamo, condannando l’atto violento e chiedendo punizioni severe. Scilipoti ha sottolineato che non è il primo episodio di violenza contro docenti in Italia e ha chiesto maggiore tutela e gratificazione per gli insegnanti, anche sotto il profilo economico.

Ha inoltre affermato che i ragazzi che compiono atti simili sono spesso il riflesso delle famiglie in cui vivono, dove può regnare un “disastro educativo”. Questa dichiarazione arriva in un momento di grande preoccupazione per la sicurezza nelle scuole italiane.

Nota diffusa dalla segreteria politica di Unione Cristiana.