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Antitrust: istruttoria su cosmetici. Unione Naz. Consumatori: si faccia chiarezza

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AgenPress. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie, una nei confronti di Sephora Italia S.r.l., l’altra nei confronti di Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia S.r.l. e LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l. per possibili pratiche commerciali scorrette relative all’uso precoce di cosmetici per adulti da parte di bambini e adolescenti (anche di età inferiore a 10/12 anni), favorendo acquisti compulsivi di maschere viso, sieri e creme anti-age.

“Si faccia chiarezza. Se l’istruttoria confermasse la tesi dell’Antitrust ci troveremmo di fronte a una pratica che viola i diritti fondamentali dei consumatori: la protezione dei minori, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità del prodotto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Favorire acquisti compulsivi e assecondare l’ossessione per la cura della pelle da parte dei minori, soggetti particolarmente vulnerabili e per questo ancor più bisognosi di attenzione e cautela, sarebbe un atto cinico e irresponsabile. Ancor peggio se per farlo si coinvolgono giovanissime micro-influencer” conclude Dona.

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